Maçın ardından Caner Erkin'e ceza geliyor
Şampiyonlar Ligi için Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Caner Erkin'e yaptığı hareketten dolayı ceza geliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi Bayern Münih, özellikle Robben oyuna dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın solunu koridora çevirdi.
Bu bölgede etkisiz bir performans sergileyen Caner, oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Bu sezon hakeme hakaret ve çirkin hareketinden dolayı 6 maç ceza alan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti.
Caner'in Güneş'e tepkisi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimin, tecrübeli futbolcuyu son kez uyarma kararı aldığı, agresif tavırlarına son vermemesi halinde ağır bir şekilde cezalandırılacağı öğrenildi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
PFDK, Talisca'nın başvurusunu reddetti
PFDK, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın başvurusunu reddetti.
Arda Turan'dan Beşiktaş tezahüratı!
Golcü oyuncu Arda Turan'ın yaptığı Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti.
Beşiktaş'tan FB'ye: Ova takımına yenilmedik
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Bayern Münih maçı ile ilgili taş geldi.
Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaşlı oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.