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Maçın ardından Caner Erkin'e ceza geliyor

Maçın ardından Caner Erkin'e ceza geliyor.18003
  • Giriş : 22.02.2018 / 16:02:00

Bayern Münih maçının ardından Caner Erkin'e ceza geliyor.

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Beşik Modelleri

Şampiyonlar Ligi için Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Caner Erkin'e yaptığı hareketten dolayı ceza geliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi Bayern Münih, özellikle Robben oyuna dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın solunu koridora çevirdi.

Bu bölgede etkisiz bir performans sergileyen Caner, oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Bu sezon hakeme hakaret ve çirkin hareketinden dolayı 6 maç ceza alan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti.

Caner'in Güneş'e tepkisi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimin, tecrübeli futbolcuyu son kez uyarma kararı aldığı, agresif tavırlarına son vermemesi halinde ağır bir şekilde cezalandırılacağı öğrenildi.

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