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Macron: ABD çekilirse bu savaşa neden olur

Macron: ABD çekilirse bu savaşa neden olur.13094
  • Giriş : 07.05.2018 / 15:43:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşmaya ilişkin konuştu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında ABD'nin İran'la 2015 yılında imzalanan anlaşmadan çekilmesinin savaşa neden olacağını açıkladı.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma planlarını değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığına göre Macron, "Pandoranın kutusu açılır ve savaş çıkabilir" dedi.

Macron, Trump'ın yeni bir çatışmayı körükleme amaçladığını düşünmediğini de kaydetti.

Başkan Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını belirtmişti.

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