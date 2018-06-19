Macron: Bana Efendim diyeceksiniz!
Fransız genci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'Ne haber Manu?' deyince olanlar oldu. Macron, gence 'Bana Sayın Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?' dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle'ün Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle Mont Valerien kalesinde yapılan resmi etkinlik sırasında, orada bulunan genç bir erkeğin, Emmanuel Macron'a seslenmeden önce, Fransa ulusal marşı 'La Marseillaise'den dizeler söyleyip, ardından da kendisine "Ne haber Manu?" diye seslenen gence tepki gösterdi.
Macron, sert bir şekilde, "Hayır, hayır, sen şu anda resmi bir törendesin. Böyle davranamazsın. Bir budala gibi davranabilirsin fakat bugün 'Marseillaise' ve 'Partizanlar Şarkısı'nı söylüyoruz. Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin" diyerek tepki gösterdi.
Genç çocuk dağılan saçlarını düzelttikten sonra özür diledi, ancak Macron aynı konuşma biçimini sürdürerek, "Doğru şeyler yapmayı öğrenmen kazım. Eğer bir gün devrim yapsan bile, öncelikle bir diploma sahibi olmalı ve yemeğini masaya nasıl koyacağını öğrenmelisin" dedi.
TRT
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