Emmanuel Macron'dan İran'a kritik telefon!
İran'da yeni gelen zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar gün geçtikçe şiddetleniyor. Kargaşanın başladığı İran'ı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aradı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Macron, Ruhani'ye İran'da düzenlenen protestolarda mağdur olanlara karşı endişe duyduğunu ve sükunete çağırdığını ifade etti.
Açıklamada, Macron'un mevkidaşına insanların düşünce ve gösteri özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylediği kaydedildi.
İki cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran nükleer anlaşmasının da ele alındığı vurgulanarak, Macron'un bu anlaşmayı desteklediği, Ruhani'nin de bu anlaşmada mutabakat sağlanan konulara riayet gösterilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın bu hafta sonu İran'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin başka bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Le Drian’ın cuma ve cumartesi günü İran’a bir ziyaret düzenleyeceği açıklanmıştı.
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.
NTV
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