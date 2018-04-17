Macron'dan Türkiye için skandal açıklama
Fransa'dan şoke eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmaya devam ediyor.
AP Genel Kuruluna hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap ederek parlamenterlerin sorularını yanıtladı. ABD ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi günü Suriye'de düzenledikleri hava operasyonuna atıfla "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler" diyerek Ankara ve Moskova’nın tepkisini çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yine iki ülke aleyhine konuştu.
Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" ifadelerini kullanan Macron, birlik içinde değişiklikler yapılması ve AB fikrinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Macron, "AB'nin 28 üye ile sorunlar yaşadığını" ve 32 üye haline gelmeye hazır olmadığını öne sürdü.
Macron'un konuşmasından önce AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" demişti.
MİLLİYET
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