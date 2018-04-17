Facebook Twitter Rss

Macron'dan Türkiye için skandal açıklama

Macron'dan Türkiye için skandal açıklama.13094
  • Giriş : 17.04.2018 / 15:36:00

Macron'dan Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama daha geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fransa'dan şoke eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmaya devam ediyor.

AP Genel Kuruluna hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap ederek parlamenterlerin sorularını yanıtladı. ABD ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi günü Suriye'de düzenledikleri hava operasyonuna atıfla "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler  kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini  söylediler" diyerek Ankara ve Moskova’nın tepkisini çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yine iki ülke aleyhine konuştu.

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB)  üyeliği ile ilgili "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" ifadelerini kullanan Macron, birlik içinde değişiklikler yapılması ve AB fikrinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "AB'nin 28 üye ile sorunlar yaşadığını" ve 32 üye haline gelmeye hazır olmadığını öne sürdü.

Macron'un konuşmasından önce AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,  "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" demişti.

MİLLİYET

Dikkat! Başvurular için son gün!

Adnan Polat'tan başkan adaylığı açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çipras'tan flaş Türkiye açıklaması

Çipras'tan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Merkel ile görüştü!

Putin, Merkel ile görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

 

Küba'da tarihi gün! Yeni başkan seçiliyor

Küba'da tarihi gün! Yeni başkan seçiliyor

Efsane lider Fidel Castro'nun ülkesi Küba'da tarihi bir gün yaşanıyor.

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi ziyaret ediyor.

 

Trump'tan bir Suriye tweeti daha!

Trump'tan bir Suriye tweeti daha!

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan ABD Başkanı Trump, bir tweet daha paylaştı.

Esad'dan ABD'yi kızdıracak sözler!

Esad'dan ABD'yi kızdıracak sözler!

Suriye rejiminin başında olan Beşar Esad, ABD'yi kızdıracak sözler sarf etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya