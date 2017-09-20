Macron: Düşmanın adı Esad değil DEAŞ
Fransa'nın genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Suriye politikasını anlattı. Macron, Suriye'deki düşmanın Suriye Devlet Başkanı olan Beşar Esad değil terör örgütü DEAL olduğunu vurguladı.
Macron, "Benim Suriye'deki düşmanım IŞİD çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, (Devlet Başkanı) Beşar Esad değil. Esad suçlu, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli" dedi.
Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki süreci değerlendirdi.
Suriye'de hedeflerinin barışın ve istikrarın sağlanması olduğunu ve bunun için kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini anlatan Macron, uzun vadede Esad'ın kalamayacağını ancak siyasi geçiş sürecinde herkesin kendisine yer bulması gerektiğini belirtti.
Macron, 2011 yılından bu yana Esad'ın gitmesi konusunda şart koşulduğunu ve gösterilen çabaların sonuçsuz kaldığını dile getirerek, bundan sonrası için 'pragmatik bir yaklaşım' gerektiğini söyledi.
Emmanuel Macron, şöyle konuştu:
"Benim Suriye'deki düşmanım IŞİD çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşar Esad değil. Esad, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli. Biz Esad'ın gitmesi için değil, Suriye halkının özgürce seçim yapmasına olanak sağlayacak bir siyasi süreç için çalışmalıyız."
FRANSA'DAN ABD VE İRAN'A ARA BULUCULUK TEKLİFİ
İran'ın Suriye'deki rolünü de değerlendiren Macron, sahada etkili bir ülke olarak İran'ın masada yer alması gerektiğini kaydetti.
Fransa'nın, ABD ve İran arasında ara buluculuk rolü üstlenebileceğini vurgulayan Macron, "Suriye sorununu masada İran ile çözmezsek, etkili bir çözüm bulamayız. İran sahada nüfuz sahibi olan güçler arasında yer alıyor" değerlendirmesini yaptı.
SPUTNİK
DİĞER HABERLER
Ermenistan: Bazı toprakları iade edebiliriz
Ermenistan'dan Azerbaycan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Trump: Kore'yi haritadan sileceğiz
Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor.
Dünyanın yeni krizi: Referandum
Irak'taki krizle ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinden tepki mesajları gelmeye devam ediyor.
İngiltere'nin başkentinde terör seviyesi düştü
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası kentte te
İran'dan uyarı: Sınır kapılarımızı kapatırız
İran, IKBY'nin olası bir bağımsızlık ilanında sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.