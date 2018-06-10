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Macron: G6 tek başına 1'den büyüktür

Macron: G6 tek başına 1'den büyüktür.13094
  • Giriş : 10.06.2018 / 11:44:00

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ticari anlaşma ile ilgili açıklama yaptı.

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