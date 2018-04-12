Macron: Kimyasal silah için kanıtımız var
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtları olduğunu belirtti.
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Rusya açıkladı: Suriye bayrağı göndere çekildi
Rus basını, Doğu Guta'da Esad rejiminin kontrolü ele geçirdiğini belirtti.
Çin: ABD'ye karşılık veririz!
Çin, ABD'nin gerilimi artırması durumunda karşılık verileceğini belirtti.
Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın
Pentagon'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri ile ilgili açıklama geldi.
ABD'den açıklama geldi: Esad'ı vuracağız
Amerika Birleşik Devletleri'nden Beşar Esad ile ilgili açıklama geldi.
Esad üslerini boşaltıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası Esad üslerini boşaltma kararı aldı.