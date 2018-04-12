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Macron: Kimyasal silah için kanıtımız var

Macron: Kimyasal silah için kanıtımız var.13094
  • Giriş : 12.04.2018 / 14:09:00

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye ile ilgili açıklama yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtları olduğunu belirtti.

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