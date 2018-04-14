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Macron: Saldırı kimyasal tesislere yapıldı

Macron: Saldırı kimyasal tesislere yapıldı.13094
  • Giriş : 14.04.2018 / 08:26:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

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Büyüyen Beşik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun, rejimin kimyasal tesislerine yönelik olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Macron, saldırıda ne tür mühimmat veya silah kullanıldığı ile hangi tesislerin hedeflendiğine ilişkin detay vermedi.

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