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Macron, Trump'ı yalanladı

Macron, Trump'ı yalanladı.19780
  • Giriş : 12.07.2018 / 15:15:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ı yalanladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından açıklama yapan Trump'ın askeri harcamaları NATO ülkeleri arasında eşit bölüşme konusunda anlaşıldığı yönündeki iddiasyı yalanladı.

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