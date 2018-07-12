Macron, Trump'ı yalanladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından açıklama yapan Trump'ın askeri harcamaları NATO ülkeleri arasında eşit bölüşme konusunda anlaşıldığı yönündeki iddiasyı yalanladı.
TRT
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