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Maçta hakemi ittiren Arda Turan yandı!

Maçta hakemi ittiren Arda Turan yandı!.22503
  • Giriş : 05.05.2018 / 09:43:00

Maçta hakemi ittiren Arda Turan'a büyük bir ceza gelmesi bekleniyor.

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Dün akşam oynanan maçta hakem Erdinç Sezerrtam'ı şiddetli bir şekilde ittiren Başakşehirli oyuncu Arda Turan'a tarihi ceza yolda.

Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz kırmızı kartını çıkartınca, Arda bu kez de Uğurlu’nun üstüne yürüyüp sözlü tepki gösterdi, çıkarken de el hareketi yaptı. Hem saldırı hem de hakaretten PFDK’ya sevk edilmesi beklenen tecrübeli futbolcuya, çok ağır bir ceza gelebilir.

Daha önce Cüneyt Çakır’a benzer tepki gösteren Galatasaraylı Engin Baytar 11 maç ceza almıştı. Aynı şekilde 38. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mossoro da, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya fiziki müdahalede bulundu.

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