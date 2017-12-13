Facebook Twitter Rss

Maden ocağında göçük!

Maden ocağında göçük!.13521
  • Giriş : 13.12.2017 / 07:43:00

Zonguldak'ta göçük yaşanan maden ocağından acı haber geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maden kazaları devam ediyor. Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait bir maden göçük meydana geldi. Yaşanan kazada Fevzi Dereli isimli işçi hayatını kaybetti.

Eksi 460 kodunda meydana gelen degaj püskürmesinde kömür postasının altında kalan 46 yaşındaki maden işçisi Fevzi Dereli mahsur kaldı. Bir süre kurtarılmayı bekleyen işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarma çalışmalarının ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Dereli'nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak kuruma ait ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bacada bir degaj olayından dolayı kömürün püskürmesinden dolayı arkadaşımız göçükte kaldı. Bir arkadaşımızı kaybettik. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bize bir daha böyle kazalar göstermesin. Bizim aldığımız bilgilere göre en son işçi arkadaşları aşağıya indiriyorlar tekrar arını kontrol ederken püskürmeyle beraber göçükte kalıyor. Bunun ardından postanın altında kalıyor. Diğer nezaretçi arkadaşlar sıkıntıyı hissettikleri için kontrol ediyorlar. Bir tanesi kendisini kurtarıyor, bir tanesi ise postanın altında kalarak hayatını kaybediyor" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HÜRRİYET

Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!

Kayseri'de baba katliamı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan bu kareyle dünyaya seslendi

Erdoğan bu kareyle dünyaya seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi karar sonrası açıklama yaptı.

Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi

Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi

İstanbul'da düzenlenen kritik toplantıdan tarihi bir karar çıktı.

 

HDP'li vekil için fezleke!

HDP'li vekil için fezleke!

HDP'li vekil Ziya Pir hakkında fezleke hazırlandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürü'nden ihraç açıklaması

Emniyet Müdürü'nden ihraç açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, ihraçlarla ilgili açıklama yaptı.

 

İşte Beşiktaş'ın rakibi!

İşte Beşiktaş'ın rakibi!

Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.

Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet!

Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet!

Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşlerle ilgili mahkemenin kararı belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya