Maden ocağından acı haber
Alınan bilgiye göre, Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) isimli 2 işçinin göçükte mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için hummalı bir çalışma başlatıldı.
Göçükte mahsur kalan işçilerden Hasan Yıldız, yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Yıldız'a kalp masajı yaptı. Bu sırada ocak önünde bekleyenler, "hadi Hasanım dayan" diyerek arkadaşlarına destek olmaya çalıştı. Yıldız, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Yıldız'ın, ambulansla hastaneye giderken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yıldız'ın ardında ise Erkan Cankurt maden ocağından çıkarıldı. Ocak önünde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Cankurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cankurt’un cesedi, aynı hastanenin morgunu kaldırıldı.
FETÖ BAĞLANTISI OLAN MADEN OCAĞI KAPATILMIŞTI
Olayın meydana geldiği maden ocağının, 2016 yılının haziran ayında FETÖ bağlantısı olduğu tespit edilen Balçınlar Madencilik’e ait olduğu ve bu nedenle kapatılan şirketle birlikte mühürlendiği ve üretime kapanığı öğrenildi. TTK yetkilileri ise, ocağın iki yıldan beri mühürlü olduğunu belirtti.
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