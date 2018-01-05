Madencileri taşıyan minibüs takla attı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoldan geçen sürücülerin kazaya bakmak istediği sırada da 3 araç çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kdz. Ereğli ilçesi girişinde meydana geldi. Sabah vardiyasından çıkan madencileri taşıyan minibüs Kdz. Ereğli istikametine seyir halindeyken yoldan çıkıp takla attı. Ters dönen minibüste bulunan 10 madenci kazada yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu sırada kaza yerinden geçen sürücülerin kazaya bakmak istediği sırada üç araç daha kaza yerinde çarpıştı. Kazaya karışan diğer araçlardan da ilk belirlemelere göre iki kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
NTV
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