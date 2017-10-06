Maduro Külliye'de!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor. Maduro, iki ülkenin milli marşları çalınarak karşılandı.
Konuk Devlet Başkanı Maduro, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Maduro, merdivenlerde Türkiye ve Venezuela bayrakları önünde el sıkışarak poz verdi.
İkili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçen Erdoğan ve Maduro, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da yer aldı.
Bu arada Maduro'ya Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törenle "Ankara Üniversitesi Dostluk Beratı" takdim edildi. Maduro, törende yaptığı konuşmada, beratı almaktan şeref duyduğunu belirterek, "Ekonomik ve ticari anlamda ilişkileri geliştirmek için önümüzde yapacak daha çok iş bulunuyor." dedi.
Maduro, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in Venezuela'daki bir üniversitede Türkiye Kürsüsü kurulması talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Venezuela'da bulunan her devlet üniversitesinde bir Türk Kürsüsü açalım. Bunun başlangıcını komutanımız Hugo Chavez tarafından kurulan ülkenin hemen her bölgesinde kampüsleri bulunan ve güçlü bir eğitim çatısı olan Venezuela Bolivar Üniversitesi'nde yapalım istiyorum." diye konuştu.
HÜRRİYET
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