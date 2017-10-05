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Maduro Türkiye'ye geliyor

Maduro Türkiye'ye geliyor.13918
  • Giriş : 05.10.2017 / 11:34:00

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Ankara önemli bir konuk ağırlıyor. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

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