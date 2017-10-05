Maduro Türkiye'ye geliyor
Ankara önemli bir konuk ağırlıyor. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
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ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı
ABD konsolosluğunda görevli olduğu öğrenilen bir personelin tutuklandığı ortaya çıktı.
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Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1500 hakim ve savcı alımı yapılacağı duyuruldu.
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Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit
Hain örgüt PKK mensubu teröristler Şırnak'ta uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.