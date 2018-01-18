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Mahir Ünal: Operasyon Afrin ile sınırlı değil

Mahir Ünal: Operasyon Afrin ile sınırlı değil.17930
  • Giriş : 18.01.2018 / 12:31:00

AK Parti Hükümetinden Suriye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin kendi iç güvenliğini sağlamak için operasyonun zamanını Ankara tarafından belirleneceğini vurguladı.

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