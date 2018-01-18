Mahir Ünal: Operasyon Afrin ile sınırlı değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin kendi iç güvenliğini sağlamak için operasyonun zamanını Ankara tarafından belirleneceğini vurguladı.
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