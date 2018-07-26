Mahkeme, Ronaldo'nun vergi cezasını onadı
İspanya Vergi Dairesi kararını verdi. Vergi kaçırdığı belirlenen Cristiano Ronaldo ile mahkeme arasında anlaşmaya varıldı.
İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre gelecek sezon İtalya'nın Juventus takımında forma giyecek Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmeyecek.
2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen futbolcu, faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası ödeyecek.
Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine yaptığı dava başvurusunda, Portekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia etmişti. Savcılık, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transferinden sonra 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığını öne sürmüştü. Ronaldo hakkındaki soruşturma sürecinde mahkemeyle anlaşma yoluna gidilmişti.
Ronaldo, 9 yılın ardından 2018-2019 sezonu öncesi İtalyan ekibi Juventus'a transfer oldu.
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