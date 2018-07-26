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Mahkeme, Ronaldo'nun vergi cezasını onadı

Mahkeme, Ronaldo'nun vergi cezasını onadı.11220
  • Giriş : 26.07.2018 / 17:50:00

Mahkeme, golcü oyuncu Ronaldo'nun vergi cezasını onadı.

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İspanya Vergi Dairesi kararını verdi. Vergi kaçırdığı belirlenen Cristiano Ronaldo ile mahkeme arasında anlaşmaya varıldı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre gelecek sezon İtalya'nın  Juventus takımında forma giyecek Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı  ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmeyecek.

2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi  kaçırdığı tespit edilen futbolcu, faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8  milyon avro para cezası ödeyecek.

Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin  bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine yaptığı dava başvurusunda, Portekizli  futbolcunun vergi kaçırdığını iddia etmişti. Savcılık, yıldız futbolcunun Real  Madrid'e transferinden sonra 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli  bir şekilde vergi kaçırdığını öne sürmüştü. Ronaldo hakkındaki soruşturma  sürecinde mahkemeyle anlaşma yoluna gidilmişti.

Ronaldo, 9 yılın ardından 2018-2019 sezonu öncesi İtalyan ekibi  Juventus'a transfer oldu.

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