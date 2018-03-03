Mahkemeden flaş Aziz Yıldırım kararı!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davadan beraat etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı veren hakim ile kulübün eski yöneticisi Recep Özcan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza beraate döndü.
22 bin 100 lira adli para cezası alan başkan Yıldırım’ın cezasını Yargıtay, “Sözler şeref ve onuru rencide edici değil” diyerek bozdu.
Yerel mahkeme bozma kararına uyarak önceki kararından vazgeçti. Suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle başkan Aziz Yıldırım beraat etti.
HABERTURK
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