Mahkemeden flaş Endemol kararı
13. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hollanda menşeli Endemol için kararını verdi. Mahkeme daha önce de denetim kayyumu atanan şirketin yönetimine de kayyum atadı. .
Habertürk’ten Mustafa Doğan’ın köşesinden aktardığına göre, Erkan Petekkaya, Nilay Deniz, Cansel Elçin, Ege Aydan gibi ünlü isimlerin alacaklarını tahsil edemediği için protesto ettiği ve geçen yıl iflas başvurusu yapan Endemol Türkiye’yle ilgili 13. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi.
‘Borçlu değil, 80 milyon TL alacaklıyız’ savunmasında bulunan Endemol Türkiye’ye daha önce denetim kayyumu atanan mahkeme, bu kez yönetim kayyumu atadı.
TRT
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