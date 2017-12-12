Mahkemeden flaş karar!
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 2 yaşındaki bebeği Esila'yı darp eden Tuğba Tülübaş ile ilgili karar verildi. Baba Erdem Tülübaş, velayet savaşını kazanırken, anneye uzaklaştırma cezası verildi.
Erdem Tülübaş’ın Avukatı Ümit Aydemir, karşı tarafın Çorlu’daki mahkemeye verdiği dilekçeyle çocuklarının geçici velayetini aldığını, kendilerinin de ellerindeki görüntüleri mahkemeye ulaştırarak, velayeti alma talebinde bulunduklarını açıklamıştı.
Mahkeme, küçük kızı darp görüntülerinin babanın avukatı tarafından sunulması ve velayet konusunda sosyal alışmacı raporunun ardından velayet konusundaki kararını değiştirdi. Mahkeme küçük kızın velayetini annesinden alarak, baba Erdem Tülübaş’a verdi.
HÜRRİYET
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