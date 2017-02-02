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Mahkumlar gardiyanları rehin aldı

Mahkumlar gardiyanları rehin aldı.17368
  • Giriş : 02.02.2017 / 09:02:00
  • Güncelleme : 02.02.2017 / 09:04:20

Trump'ın başkan olmasına karşı çıkan mahkumlar olay çıkardı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçilmesine tepki gösteren mahkumlar, Delaware eyaletinde 4 gardiyanı rehin aldı. 2 çalışanıserbest bırakan mahkumların eylemlerine devam ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan mahkumlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.

Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü durumun devam ettiği bildirildi.

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