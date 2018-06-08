'Mahmur'u da vururuz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında sorulan 'Kandil'e operasyon olacak mı?' sorusuna "Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz.
Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... Bu meseleyi çözmezseniz vururuz" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklaması;
"MAHMUR'U DA VURURUZ"
"Olayın tabi iki boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında."
MAHMUR KAMPI
Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur Kampı Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde yer alıyor. Şırnak ve Hakkari'de 1990'lı yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarını bahane ederek Irak'a gidenlerin yerleştiği kampta yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.
Türkiye, Mahmur Kampı'nın terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığını ve kamptan örgüte destek verildiğini belirterek, kampın kapatılması için BM nezdinde birçok kez girişimde bulunmuştu.
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