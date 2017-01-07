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Mahmut Tanal telefon numarası paylaştı

Mahmut Tanal telefon numarası paylaştı.11117
  • Giriş : 07.01.2017 / 21:33:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 23:33:38

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, MHP milletvekillerinin telefon numaralarını paylaştı.

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CHP'li Tanal, sosyal medyadaki adresinden takipçileriyle MHP'li Milletvekillerinin cep telefonu numaralarını paylaştı. Tanal, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını 12 saat sonra kaldırdı.

Ancak Tanal'ın bu paylaşımı geçen 12 saatlik süre içerisinde yüzlerce retweet aldı. Kullanıcıların bir çoğu ise Tanal'a tepki gösterdi.

Daha sonra Twitter hesabından kendi telefon numarasını da paylaşan Tanal, kendisine küfür edildiğini iddia etti. Küfür edenleri şikayet edeceğini söyleyen Tanal cep telefonuna kısa sürede binlerce mesaj aldı.

Mahmut Tanal'ın telefon numaraları paylaşmasına MHP'li milletvekillerinin de tepki gösterdiği öğrenildi. Listede 'Devlet Bahçeli' isminin de olmasına rağmen telefon numarası olmaması dikkatlerden kaçmadı. 

Tanal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Akp'nin önerdiği Anayasa değişikliği bir dikta rejimidir.MHP'li kardeşlerim;MHP'li Mvek Arayın,köprü öncesi son çıkış"

TEPKİLER ÜZERİNE NUMARALARI SİLDİ

Mahmut Tanal, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yayınladığı telefon numaralarını silmek zorunda kaldı. Tanal, paylaşımını silmesiyle alakalı bir açıklama yapmadı.

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