Mahmut Tanal, milletvekillerini ayağa kaldırdı
Tanal, yeni anayasa teklifinin protesto etmek üzere arkadaşlarını ayağa kalkarak eylem yapmaya davet etti. Milletvekilleri de Tanal'ın çağrısına uyarak hep birlikte ayağa kalktı.
Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa teklifinin 2. tur görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda Ayşenur Bahçekapılı'nın başkanlığında başladı.
1. maddenin okunmasının ardından bakanların vekaleten oy kullanması ile ilgili olarak usul tartışması açıldı. Usul tartışmasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin milletvekillerini 'ayağa kalkmaya' davet etti. Bunun üzerine CHP parti grubu ayağa kalk eylemi yaptı.
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