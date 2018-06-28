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Mahmut Tuncer'in kızının cezası belli oldu

Mahmut Tuncer'in kızının cezası belli oldu.20894
  • Giriş : 28.06.2018 / 16:48:00

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in cezası belli oldu.

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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in pop şarkılar seslendiren kızı Gizem Tuncer'in, otomobili ile bir motosikletliye çarptığı olayla ilgili yürütüken davadan Tuncer'e 2 bin TL'lik adli para cezası kararı çıktı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Gizem Tuncer ile şikayetçi Merhaz Elçi'nin avukatları katıldı. Şikayetçi Merhaz Elçi'nin avukatı, "Sanık maddi zarararımızı gidermiştir. Ancak şikayetimizden vazgeçmiyoruz" dedi. Tuncer'in avukatı da zararı karşıladıklarını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Tuncer hakkındaki '"Taksirle yaralama" suçunun sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman ile kusur oranını dikkate alarak 2 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Şişli'de 3 Mart 2017'de motosikletli Merhaz Elçi'ye çarparak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Gizem Tuncer hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tuncer önceki celse verdiği ifadesinde, "Kaza sonrası aracımı durdurup ambulansı aradım. Davacı ile hastanede ilgilenip evine bıraktım. Kaza sonucu oluşan hasar nedeni ile telefon numaramı verdim. Hastane sonrası tekrardan kendisini arayarak özel bir hastaneye görünmesini istedim ancak şikayetçi Merhaz, iyi olduğunu söyleyip teklifimi kabul etmedi. Mahmut Tuncer'in kızı olduğumu öğrendikten sonra benden yüksek meblağlar istemeye başladı. Ben de bu durumu kabul etmediğimi söyledim" demişti.

HÜRRİYET

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