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Mahmut Uslu'dan Beşiktaş açıklaması geldi

Mahmut Uslu'dan Beşiktaş açıklaması geldi.14071
  • Giriş : 25.09.2017 / 17:06:00

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'dan Fikret Orman için açıklama geldi.

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Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü  Mahmut Uslu, Fikret Orman ile ilgili konuştu ve kendisine neden 'Arsen Orman' diye bahsettiğini belirtti.   

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun Beşiktaş ile oynanan derbi maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu.

Mahmut Uslu, yaptığı sert açıklamalarda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan 'Arsen Orman' diyerek bahsetmiş ve Uslu'nun bu benzetmeyle 'Arsen Lüpen'i kastettiği konuşulmuştu.

Uslu, Beyaz TV'ye yaptığı yazılı açıklamada suç teşkil edecek bir söylemde bulunmadığını savunurken, "Fikret Orman'a 'Arsen Orman' dedim diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Fikret Orman'ın kendisi değil mi 'Tüm oyuncuları ben seçiyorum, hepsiyle tek tek ilgilenip karar veriyorum' diyen? Ben de Arsene Wenger'den yola çıkıp Fikret Orman'a 'Arsen Orman' dedim. Ne deseydim? Sir Alex Ferguson mu deseydim?" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulübü'nün kendisini mahkemeye vereceği yönündeki haberlerle ilgili de bir endişe duymadığını ve suç teşkil edecek bir söylemde bulunmadığını belirtti.

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