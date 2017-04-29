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Mahmut Uslu: Hollanda bizden izin alacak

Mahmut Uslu: Hollanda bizden izin alacak.14071
  • Giriş : 29.04.2017 / 16:08:00

Mahmut Uslu, teknik adam Advocaat ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, teknik direktör Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarına yönelik konuştu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Gündeme dair konuşan Uslu, Dick Advocaat’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmesiyle ilgili olarak, “Hocadan şu ana kadar gelen bir talep olmadı. Ancak gidecekse, Hollanda Futbol Federasyonu’nun bizden izin alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Uslu, transfer için de, “Kiminle görüşmeye kalksak 30-40 milyon Euro’lardan bahsediyorlar. Kiralık olarak transfer yapar mıyız, bu konuya da bakacağız” dedi.

Gündemle ilgili olarak gereken açıklamaların mayıs ayında yapılacağını da söyleyen Uslu, “Birçok branşta finaldeyiz. Öncelikle bu finallerin bitmesi gerekiyor. Futbol takımı Türkiye Kupası’nda finale koşuyor, Basketbol takımı dörtlü finale yükseldi, voleybol, kadın Basketbol finalleri olacak. Bunlar bittikten sonra gündemdeki her konuyla ilgili olarak gereken açıklamalar yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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