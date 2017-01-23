Mahmutbey gişeleri için HGS uyarısı
İstanbul trafiğine nefes aldırmak için serbest geçiş sistemine başlayan Mahmutbey gişelerinde HGS'li araçlar sıkıntı yaşıyor. Gişedeki sistem HGS'li araçları tanımıyor ve vatandaşın hesabından 9,75 TL kesiyor.
Karayolları, HGS’li araçlardan ücretin otomatik tahsil edildiğini söylese de, kesilen U dönüşü ücreti itiraz etmeden geri ödenmiyor. Gişede HGS’li aracın tanınmaması şöyle sıkıntı yaratıyor:
İTİRAZ YOKSA İADE YOK
“Otomobilinizle Bahçeşehir’den yola çıktınız. Bahçeşehir gişeleri HGS etiketinizi okudu. Mahmutbey gişelerinden çıktığınızda ise HGS etiketiniz okunmuyor. OGS’den çıkış yaptığınız varsayılarak 2.75 TL hesabınızdan otomatik olarak kesiliyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak HGS etiketine göre Mahmutbey’den çıkış yapmış olmuyorsunuz. Sadece Bahçeşehir’den çıkmış olarak sisteme işleniyor. Akşam evinize giderken Mahmutbey gişelerinden girip yeniden Bahçeşehir’den çıkış yaparsanız, sizin HGS sisteminizde sabah Mahmutbey’den geçiş yaptığınız yer almadığı için sizi U dönüşü yapmış sayıyor ve 9.75 TL hesabınızdan kesiliyor. Yani sistem sizden 2.75 TL kesmesi gerekirken fazladan 7 TL daha alanıyor. Fazla kesilen para ancak sizin itirazınızla geri iade ediliyor.”
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün HGS ÇAğrı Merkezi numarası 0850 460 60 60 arandığında, karşınıza çıkan görevliye Mahmutbey gişelerinden geçtiğinizi söylerseniz paranız 48 saat içinde hesabınıza iade ediliyor. Görevli, Mahmutbey gişelerinin okumadığı için binlerce kişiden fazla para tahsil edildiğini anlatarak, “Mahmutbey’i kullananların fazla paralarını hemen iade ediyoruz” diye belirtiyor. Görevli, vatandaşların ücretlerini kendilerinin kontrol etmesi gerektiğini de altını çizerek söylüyor. HGS etiketleriyle ilgili tüm bilgiler, “hgsmusteri.ptt.gov.tr” adresinden takip edilebiliyor. İnternet sitesine HGS etiket numaranız, cep telefonunuz ve TC kimlik numaranızla abone olduğunuzda, hangi gişeden saat kaçta giriş çıkış yaptığınızı, ne kadar ücret ödediğinizi, kalan bakiyenizi ve kaçak geçişiniz olup olmadığı görülüyor.
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Mahmutbey gişelerindeki karışıklıkla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Serbest geçiş sistemi kurulum çalışmaları, 22 Kasım 2016’da tamamlanarak hizmete girmiştir. Mahmutbey’deki OGS ve HGS sistemleri kendi abonelerinden ücret tahsilatını yapmakta, bu sırada çifte ücretlendirmeyi önlemek için sistemler karşılıklı sorgulama gerçekleştirmektedir. OGS abonesi olan araçlarda, araç giriş bilgileri OGS etiketinin üzerine yazılmakta olup, çıkış anında araç giriş bilgisi ücret toplama sistemi tarafından OGS etiketinden anında tespit edilmekte ve doğru ücret uygulanmaktadır. Ancak, HGS abonesi olan araçlarda, araç plaka bilgisi HGS etiketinden okunarak merkezde tutulan havuzundan sorgulanmaktadır.
HGS etiketi okunamazsa, bu abonelerin plakaları kameralar tarafından tespit edildikten sonra yine aynı giriş bilgisi, havuzdan sorgulanmaktadır. Giriş ve çıkış istasyonları arası mesafenin kısa olduğu zaman; HGS etiketli araçların giriş bilgisinin çıkış anında henüz merkeze gelmediği durumlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda, giriş bilgisi olmayan bu geçişler sistem tarafından ‘U dönüşü’ veya ‘Giriş bilgisi yok’ olarak değerlendirilmiş olsa da, daha sonra giriş bilgisine ulaşıldığında, yapılan tahsilat düzeltilmekte ve böylece vatandaş mağdur edilmemektedir. HGS aboneleri için, giriş bilgisinin daha kısa sürede merkeze gönderilmesi ile ilgili sistem çalışmaları, halen devam etmektedir.”
HÜRRİYET
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