Facebook Twitter Rss

Mahsun Kırmızıgül bölüm başı 200 bin istedi

Mahsun Kırmızıgül bölüm başı 200 bin istedi.9779
  • Giriş : 30.04.2017 / 10:21:00

Mahsun Kırmızıgül, Kadir İnanır'la başrolü paylaşacağı dizi için bölüm başı 200 bin TL istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Mahsun Kırmızıgül'ün 200 bin TL istemesinin üzerine yapımcı şirket, yeni oyuncu arayışına girdi. Kırmızıgül'ün fiyatta makul düzeyde indirim yapması halinde görüşmelerin yeniden başlayabileceği belirtiliyor.

Kadir İnanır’ın 6 yıl aradan sonra setlere döneceği “Ali Ekber Cevahir” dizisinin yapımcılığını üstlenen Gold Film şirketi, dizide usta oyuncuya eşlik etmesi için sürpriz bir isme teklif götürdü.

“Galatalı Eşref” adlı kabadayıyı canlandıracak olan İnanır’ın dizide çatışma yaşayacağı diğer kabadayı rolü için Mahsun Kırmızıgül uygun görüldü. Ancak Kırmızıgül, dizi oyunculuğuna dönmek için astronomik bir ücret istedi.

Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL talep edince, yapım şirketi farklı bir oyuncu arayışına girdi. Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Dizi, eylülde seyirciyle buluşacak. 

GAZETEDUVAR

Aleyna Tilki'nin dudakları artık daha dolgun

3 büyükşehirde aynı anda operasyon yapıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aleyna Tilki'nin dudakları artık daha dolgun

Aleyna Tilki'nin dudakları artık daha dolgun

Lise öğrencisi şarkıcı Aleyna Tilki, estetik operasyon geçirerek dudaklarını doldurttu.

İbrahim Tatlıses açıkladı: Açıldık, saçıldık!

İbrahim Tatlıses açıkladı: Açıldık, saçıldık!

Türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte zincirine yenisini ekledi.

 

Gencebay, Müge Anlı ile onu arayacak

Gencebay, Müge Anlı ile onu arayacak

Orhan Gencebay, Müge Anlı'nın programına telefonla bağlandı.

Diva Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı

Diva Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 2 yıla kadar yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

 

Ebru Şallı: O görüntülerdeki ben değilim!

Ebru Şallı: O görüntülerdeki ben değilim!

Ünlü manken Ebru Şallı, internette yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Serdar Ortaç: Erdoğan'ı seviyorum!

Serdar Ortaç: Erdoğan'ı seviyorum!

Serdar Ortaç, Erdoğan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya