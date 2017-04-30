Mahsun Kırmızıgül bölüm başı 200 bin istedi
Mahsun Kırmızıgül'ün 200 bin TL istemesinin üzerine yapımcı şirket, yeni oyuncu arayışına girdi. Kırmızıgül'ün fiyatta makul düzeyde indirim yapması halinde görüşmelerin yeniden başlayabileceği belirtiliyor.
Kadir İnanır’ın 6 yıl aradan sonra setlere döneceği “Ali Ekber Cevahir” dizisinin yapımcılığını üstlenen Gold Film şirketi, dizide usta oyuncuya eşlik etmesi için sürpriz bir isme teklif götürdü.
“Galatalı Eşref” adlı kabadayıyı canlandıracak olan İnanır’ın dizide çatışma yaşayacağı diğer kabadayı rolü için Mahsun Kırmızıgül uygun görüldü. Ancak Kırmızıgül, dizi oyunculuğuna dönmek için astronomik bir ücret istedi.
Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL talep edince, yapım şirketi farklı bir oyuncu arayışına girdi. Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Dizi, eylülde seyirciyle buluşacak.
GAZETEDUVAR
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