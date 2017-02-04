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Mahsun Kırmızıgül'e 'Vezir Parmağı' şoku

Mahsun Kırmızıgül'e 'Vezir Parmağı' şoku.23055
  • Giriş : 04.02.2017 / 17:10:00

Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi beklenen ilgiyi göremedi.

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Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı' seyircinin ilgisini çekmedi. 14 milyon TL'ye çekilen film, bazı ilçelerde yasaklanmıştı. 'Vezir Parmağı'nın şu ana kadar 4.7 milyon TL hasılat elde ettiği öğrenildi.

​Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi 'Vezir Parmağı', 25 Ocak Çarşamba günü vizyona girdi. Ancak ilk hafta raklamları ünlü ismi pek de memnun etmişe benzemiyor.

Box Office Türkiye verilerine göre; 400 salonda gösterime giren film, şu ana kadar 401 bin 791 bin kişi tarafından izlendi. Filmin toplam hasılatı ise 4 milyon 716 bin 703 TL oldu.

Son günlerde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Mahsun Kırmızıgül'ün, 'Vezir Parmağı'ndan kara geçmesi için en az 9.3 milyon TL daha hasılat elde etmesi gerekiyor.

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