Mahsun Kırmızıgül'e 'Vezir Parmağı' şoku
Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı' seyircinin ilgisini çekmedi. 14 milyon TL'ye çekilen film, bazı ilçelerde yasaklanmıştı. 'Vezir Parmağı'nın şu ana kadar 4.7 milyon TL hasılat elde ettiği öğrenildi.
Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi 'Vezir Parmağı', 25 Ocak Çarşamba günü vizyona girdi. Ancak ilk hafta raklamları ünlü ismi pek de memnun etmişe benzemiyor.
Box Office Türkiye verilerine göre; 400 salonda gösterime giren film, şu ana kadar 401 bin 791 bin kişi tarafından izlendi. Filmin toplam hasılatı ise 4 milyon 716 bin 703 TL oldu.
Son günlerde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Mahsun Kırmızıgül'ün, 'Vezir Parmağı'ndan kara geçmesi için en az 9.3 milyon TL daha hasılat elde etmesi gerekiyor.
DİĞER HABERLER
AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem
Alışveriş merkezlerinde güvenlik amaçlı plaka tanıma sistemi devreye girdi.
Sağlık Bakanı: 1500 doktor ihraç edildi
Sağlık Bakanı Akdağ, kamuda yapılan ihraçlara yönelik açıklama yaptı.
HDP'li eski vekile 95 yıl hapis cezası istemi
HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata'ya verilen ceza açıklandı.
Bozdağ cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı
Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı.
İşte faturası en yüksek 10 vekil
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gelen yüksek faturalarla çalkalanıyor.