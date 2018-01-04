Maia: Beşiktaş'a gelmediğim için ağladım
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ın bir dönem yakından ilgilendiği Maia, siyah-beyazlı ekiple ilgili itirafta bulundu.
Geçtiğimiz transfer sezonunda Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak Brezilyalı futbolcunun Lille'yi tercih ettiği Thiago Maia, “Sezon başında bir Türk takımından da teklif vardı. İlgilenmedim çünkü Lille’i tanıyordum. Benim için Fransa Ligi’nin daha iyi olacağını düşündüm. Beni isteyen Türk takımının Beşiktaş olduğunu, Fransa’da Monaco’yu yendikleri zaman hatırladığımda ağladım. O sahada ben de olabilirdim.
Ben şimdi Lille’de düşmemek için oynuyorum. Beşiktaş ise Bayern ile oynayacak. Hayatta insanlar her zaman hata yapacak sanırım” dedi. Lille, Maia’yı Santos’tan 14 milyon euroya almıştı
AKŞAM
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