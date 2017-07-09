Makam aracı şehit oğluna sünnet aracı oldu
Tokat'ta şehit çocuğunun sünnet düğünü için Tokat Valisi Ömer Toraman makam otomobilini tahsis etti. Bütün şehirde şehidin emanetine saygı ve sevgi gösterildi.
Evli ve 1 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak, 5 Haziran 2015 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonu sırasında kazayla kendini vurması sonucu şehit düştü. Şehit Bayrakın cenazesi memleketi Samsunun Bafra İlçesi'nde toprağa verildi.
Uzman Çavuş Musa Bayrakın şehit düşmesi ardından Tokat'a ailesinin yanına yerleşen eşi Ferda Bayrak oğlu Berkay için Topçubağı Mahallesi Yurt Sokakta bulunan evlerinin önünde sünnet düğünü yaptı. Yapılan sünnet düğününde Tokat Valisi Ömer Toramanın makam otomobili ise, Berkayın sünnet aracı oldu. Sünnet aracının arka koltuğuna oturan Berkayın düğün konvoyuna Jandarma, polis ekipleri eşliğinde Türk bayrakları donatılan davetlilerin araçların katılımlarıyla yapıldı. Gazi Osman Paşa Bulvarında yapılan konvoyu gören Çarşı iznine çıkan askerler ise Berkayı alkışlayarak asker selamı durdu. Ayrıca yürüme engelli olan bir vatandaş tekerlekli sandalyesi ile konvoyun önünü kesti. Konvoya eskortluk yapan jandarma ekipleri araçtan inerek engelliye bayrak hediye etti.
Yapılan sünnet düğüne Tokat Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı. Sünnet konvoyu ardından açıklama yapan Vali Ömer Toraman, şöyle dedi:
"Berkay'ın hayatında çok önemli dönüm noktasında sünnet törenini gerçekleştiriyoruz. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Hızlı bir şekilde büyür memleketine, milletine, ailesine, devletine faydalı birisi olacak inşallah. Çok da başarılı olacak. Biz bugün Berkayın bu mutlu gününde onunla beraberiz. Berkayın bir arzusu olmuş biz de ileride inşallah görevi ona teslim ederiz. Vali amcasının arabasıyla dolaşmak istemiş, konvoyunu yaptı arkadaşlarıyla beraber geldi. Biz onun bu mutlu gününde onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz hep söylüyoruz milletimizin bize emaneti. Bunlar bizim en değerli varlıklarımız. Onlar için yapamayacağımız bir şey yok, hep onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde memleket, millet huzur içerisinde, güvenlik içerisinde. Onun için onların çocukları da bizim çocuklarımız. Berkay da bizim evladımız. Biz de onun için bu güzel gününde yanındayız. Asker amcaları, polis amcaları hep beraber eşlik ettiler Berkaya şehir turu attılar ve buraya geldiler."
Berkay Bayrak ise kendi çok iyi hissettiğini belirtirken, "Bu günüm çok güzel, hep böyle olsa keşke" diye konuştu.
Milliyet
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