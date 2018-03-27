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Makam odasında yatırıyor

Makam odasında yatırıyor.20706
  • Giriş : 27.03.2018 / 15:47:00

Van Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, İranlı turistleri odasında ağırlıyor.

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Sepet Beşik

İranlılar otellerde yoğunluk oluşturuyor. Van İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, Nevruz Bayramı tatili nedeniyle şehre gelen İranlı turistleri makam odasında ağırlıyor.

Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Öğretmenevi Müdürü Öztekin, makam odasını yataklar koydurarak hizmete sundu.

Öztekin, yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin bu yıl da kafileler halinde kente geldiğini ve otellerde doluluk oranının arttığını belirtti.

Konaklama sıkıntısı yaşanmaması için her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Öztekin, "Onlar için öğretmenevimizin kapılarını sonuna kadar açtık. Hem yemek hem de konaklama konularında gerekli tüm çalışmayı sürdürüyoruz. Yer sıkıntısının önüne geçmek için yatak sayımızı arttırdık." dedi.

TRT

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