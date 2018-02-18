Makine ihracatında 500 milyon dolar aşıldı!

Giriş : 18.02.2018 / 09:42:00

18.02.2018 / 09:42:00 Güncelleme : 18.02.2018 / 09:45:24

Türkiye'nin makine ve aksamları ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 513 milyon dolara ulaştı.