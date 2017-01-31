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Malatya'da 17 öğretmene FETÖ gözaltısı

Malatya'da 17 öğretmene FETÖ gözaltısı.14171
  • Giriş : 31.01.2017 / 17:52:00

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da 17 öğretmen gözaltına alındı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya'da yürütülen operasyonda 17 öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

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