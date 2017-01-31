Malatya'da 17 öğretmene FETÖ gözaltısı
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya'da yürütülen operasyonda 17 öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
DİĞER HABERLER
Mehmet Ali Ağca, Çakıcı'yı ziyaret etti!
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bu yarışmayı kazanana Erdoğan'la gezi!
Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geziye çıkmak için yarışacak.
YSK Müdürü: Kılıçdaroğlu'nun başı için!
Anayasa değişikliği ile ilgili YSK İl Müdürü'nden skandal bir açıklama geldi.