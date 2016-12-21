Malatya'da 18 polis FETÖ'den gözaltında
Darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yapılan operasyonlarda 18 polis gözaltına alındı.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik ülkenin dört bir yanında düzenlenen operasyonlarda kamuya sızan örgüt üyeleri tek tek temizleniyor.
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