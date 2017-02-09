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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!.18079
  • Giriş : 09.02.2017 / 09:16:00

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Çanakkale'de yaşanan depremler sonrası 2 gündür Malatya'da sallanıyor. Sabah saat 07.30 sularında gerçekleşen depremde can ve mal kaybı olmadığı açıklanırken, vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi, saat 07.30 da merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yeşilpınar köyünde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 07:30'da yerin 3 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

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