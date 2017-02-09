Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi, saat 07.30 da merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yeşilpınar köyünde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 07:30'da yerin 3 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
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