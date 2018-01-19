Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı korku dolu anlar yaşadı. Konuya ilişkin Kandilli'den açıklama geldi.
Deprem Elazığ, Sivas, Adımayan, Diyarbakır ve çevre illerden hissedilirken halk büyük panik yaşadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Pütürge'deki depremi 4,1 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi depremi 4,0 olarak duyurdu.
Depremin saat 16.53'te 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
TRT
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