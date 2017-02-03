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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.13895
  • Giriş : 03.02.2017 / 10:33:00

Malatya Hekimdağ'da 4 bğüyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Malatya Hekimdağ'da meydana gelen 4 bğüyüklüğündeki deprem bölgede yaşayan vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olurken ilk gelen bilgilere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem  meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem  Dairesinin tespitine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem  saat 09.33'de kaydedildi.

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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