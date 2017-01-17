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Malatya'da 7 kişi FETÖ'den tutuklandı!

Malatya'da 7 kişi FETÖ'den tutuklandı!.18868
  • Giriş : 17.01.2017 / 12:26:00

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya'da yürütülen operasyonda 7 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihraç edilen ve 24 eski öğretmenin 7'si tutuklanırken 17 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtti.

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