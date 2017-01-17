Malatya'da 7 kişi FETÖ'den tutuklandı!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya'da yürütülen operasyonda 7 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihraç edilen ve 24 eski öğretmenin 7'si tutuklanırken 17 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtti.
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