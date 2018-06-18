Malatya'da deprem! AFAD'dan açıklama
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı kaydedildi.
TRT
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