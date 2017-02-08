Malatya'da deprem! Kandilli'den açıklama
Depremin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Derem Araştırma Enstitüsü tarafından 3.9 olarak açıklandı.
Can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
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