Malatya'da deprem! Kandilli'den açıklama

Malatya'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına neden olmazken vatandaşlar arasında korku dolu anlar yaşandı.



Depremin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Derem Araştırma Enstitüsü tarafından 3.9 olarak açıklandı.



Can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.