Facebook Twitter Rss

Malatya'da dondurma fabrikasında yangın

Malatya'da dondurma fabrikasında yangın.22971
  • Giriş : 11.07.2018 / 17:28:00

Malatya'da dondurma fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Malatya'da İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde dondurma imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangına 7 itfaiye aracı ile 35 personel müdahale ediyor.

HÜRRİYET

Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt

Erdoğan'dan yeni kabine yorumu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi

Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi

İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda korkunç bir kaza meydana geldi.

 

İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyonlar düzenlendi.

İtalya'dan flaş Maraş kararı!

İtalya'dan flaş Maraş kararı!

İtalya'dan Kahramanmaraş'ı yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

 

Ankara'da 1500 polisle operasyon!

Ankara'da 1500 polisle operasyon!

Başkent Ankara'da 1500 polisle operasyon gerçekleştirildi.

Adnan Hoca'nın evinde bomba aranıyor

Adnan Hoca'nın evinde bomba aranıyor

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın evinde bomba aranıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya