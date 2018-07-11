Malatya'da dondurma fabrikasında yangın
Malatya'da İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde dondurma imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangına 7 itfaiye aracı ile 35 personel müdahale ediyor.
HÜRRİYET
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