Malatya'da FETÖ'den 5 öğretmen tutuklandı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Malatya'da yürütülen FETÖ operasyonunda daha önce görevinden ihraç edilen ve gözaltına alınan 20 kişiden 5'inin tutuklandığı ortaya çıktı.
Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken daha önce ihraç edilen ve daha sonra da gözaltına alınan 20 kişiden 5 kişi tutuklanmış, 15 kişi ise Adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.”
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