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Malatya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı.14171
  • Giriş : 03.05.2017 / 10:34:00

FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerine yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik Malatya'da düzenlenen operasyonlarda daha önce meslekten ihraç edilen ve halen çalışmakta olan 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla aralarında daha  önce meslekten ihraç edilen, açıkta bulunan ve halen çalışanların da bulunduğu  şüphelilere ait 18 adrese operasyon düzenledi.  Adreslerde yapılan aramada, Milli eğitim Müdürlüğü, Türkiye  Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları  İşletmesi ve Karayolları çalışanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına  alındı.  sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.Firari 3 zanlının ise arandığı öğrenildi.

TRT

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