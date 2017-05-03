Malatya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik Malatya'da düzenlenen operasyonlarda daha önce meslekten ihraç edilen ve halen çalışmakta olan 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilen, açıkta bulunan ve halen çalışanların da bulunduğu şüphelilere ait 18 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, Milli eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Karayolları çalışanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.Firari 3 zanlının ise arandığı öğrenildi.
TRT
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