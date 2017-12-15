Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda firari örgüt üyelerinin saklandığı evler olarak bilinen 'gaybubet evleri'ne operasyon düzenlendi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin belirlediği 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama yapılan evlerde 18 bin 210 TL, 600 dolar, 115 euro, 112 çeyrek altın, 2 yarım altın, sahte 11 kimlik, 4 pasaport ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Para ve belgelere el konulurken, 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
TRT
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