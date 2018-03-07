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Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı.18868
  • Giriş : 07.03.2018 / 12:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 11 adrese baskın yaparak arama yaptı. Adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, R.I., S.P., C.T., A.Ş., A.G., Z.P., H.H.S., M.E. ve G.Ü. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

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