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Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı.18868
  • Giriş : 21.09.2017 / 10:37:00

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da operasyon başlattı.

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Kanlı bir darbe girişimine kalkışarak ülkeye zor günler yaşatan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik yapılan operasyonda 9 kamu personeli gözaltına alındı.

üMalatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "Kamu Hastaneleri, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı" memurlarından oluşan yapılanmasına yönelik Malatya ve Adıyaman'da 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve halen çalışanların da bulunduğu 9 kamu personeli gözaltına alındı.

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