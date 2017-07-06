Malatya'da korkutan yangın: 20 yaralı
Malatya'da İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangından 20 kişi yaralandı.
Yangında dumanın tüm apartmanı sarması nedeniyle binada yaşayan 20 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla dumandan etkilenen 20 kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TRT
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